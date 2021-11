Covid-19 na Europa: registado maior aumento semanal desde o início da pandemia 

A evolução da pandemia de covid-19 na União Europeia está a preocupar cada vez mais as autoridades de saúde europeias.

O número de novos casos de covid-19 continua a aumentar e a situação é mais grave nos países com menores taxas de vacinação.

Recentemente, a União Europeia registou o maior aumento semanal de infeções desde o início da pandemia. De acordo com os relatórios, foram registados quase 2 milhões de novos casos.

Dez Estados-membros da União Europeia estão numa situação de "preocupação muito alta" e outros tantos de "preocupação alta" em relação à covid-19, segundo o Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças, que classifica a de Portugal como "moderada".

Bélgica, Bulgária, Croácia, Eslovénia, Estónia, Grécia, Hungria, Países Baixos, Polónia e a República Checa são os 10 dos 27 Estados-membros do bloco comunitário que estão classificados como estando numa situação de "preocupação muito alta", a mais elevada do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC, na sigla inglesa), no que respeita à doença covid-19.

Outros 10 Estados-membros (Alemanha, Áustria, Dinamarca, Eslováquia, Finlândia, Irlanda, Letónia, Lituânia, Luxemburgo e Roménia) estão referenciados como uma situação de "preocupação alta".

