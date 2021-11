"A vaga que aí vem vai eclipsar todas as anteriores": Alemanha prepara regresso ao teletrabalho

A Alemanha está a preparar o regresso maciço ao teletrabalho, segundo um projeto de lei do Governo para deter uma nova vaga da pandemia covid-19, depois de o ter levantado em julho deste ano, noticia este domingo a agência France-Presse.

A reintrodução da norma do trabalho no domicílio surge na sequência do aumento "inquietante" dos números de novos casos diários e de mortes, desde meados de outubro, num país em que a taxa de vacinação atinge apenas 67%.

Com 289 casos por 100.000 pessoas, a taxa de contágios atingiu um novo máximo no país mais populoso da Europa, segundo o Instituto de Saúde Robert Koch (RKI na sigla em alemão).

"A vaga que aí vem vai eclipsar todas as vagas anteriores", declarou este domingo ao jornal alemão Bild o primeiro-ministro do Estado Federal da Saxónia, Michael Kretschmer, onde se concentram as taxas mais elevadas.

Segundo o projeto de lei consultado pela agência France-Presse, os empregadores alemães serão obrigados a oferecer a possibilidade de teletrabalho, exceto quando exista uma "razão imperiosa" de ir ao local de trabalho.

Todas as pessoas que se desloquem aos locais de trabalho serão "convidadas a provar que estão vacinadas ou a apresentar um teste negativo ao vírus", indica o documento.

O Governo alemão também está a ponderar limitar o acesso a certos eventos apenas a pessoas vacinadas ou que recuperaram da doença, segundo os media alemães.

O projeto de lei deverá ser apresentado no parlamento alemão para aprovação na quinta-feira.

Saiba mais