Covid-19: aumento de casos "começa a ter reflexo no dia a dia dos hospitais"

O Diretor do Serviço de Pneumologia dos Hospitais da Universidade de Coimbra e membro do gabinete de Crise da Covid-19 da Ordem dos Médicos, Carlos Robalo Cordeiro, refere que já se sente o impacto da evolução da pandemia nos hospitais e relembra que a pandemia ainda não terminou.

De acordo com o especialista, a subida do número de infetados e de óbitos derivados da pandemia "já começa a ter reflexo no dia a dia dos hospitais".

Como prova, dá o exemplo do Hospital de Coimbra, que "tem mais uma enfermaria dedicada a estes doentes [covid-19]", referindo, também, que a situação na cidade "tem muito a ver com surtos em lares".

Na opinião de Carlos Robalo Cordeiro, "sempre faltou informação detalhada sobre quem esta internado", relativamente à vacinação, à sua data e à possível causa de situações mais críticas.

Destaca que, no geral, "idosos, vulneráveis, com vacinação há muito tempo" são o grupo mais afetado no momento.

Apela, por fim, a um novo "processo eficaz de vacinação para a terceira dose", destacando que este se encontra "aquém do expectável", e também a todos os portugueses para que não se esqueçam de que "a pandemia não terminou".

