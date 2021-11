Covid-19: metade da população mundial poderá beneficiar de medicamento experimental da Pfizer

A Pfizer seguiu o exemplo da Merck e anunciou esta terça-feira que chegou a acordo para permitir que outros fabricantes produzam o seu medicamento experimental contra a covid-19 e o disponibilizem em 95 países.

Este é considerado mais um grande passo para controlar a atual pandemia porque o antiviral Paxlovid poderá ser chegar a metade da população mundial.

O medicamento antiviral é considerado eficaz e os últimos estudos indicam que reduz as hospitalizações e mortes em quase noventa por cento.

A China anunciou que espera aprovar até final do ano outro medicamento eficaz para combater a covid-19. Mas é no desenvolvimento das vacinas, destinadas sobretudo aos mais velhos e com maiores taxas de mortalidade, que Pequim deposita as maiores esperanças. Tem neste momento 13 vacinas na fase 3 de testes.

