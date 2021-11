No Reino Unido, o número de novos casos diários de covid-19 voltou a subir em relação à semana passada, mas com as mortes e internamentos em queda, o Governo insiste que não há necessidade de voltar a impor restrições

O correspondente da SIC em Londres, Emanuel Nunes, adianta que o número de casos ronda dos 35 mil e os 40 mil por dia. Nas últimas 24 horas foram mais de 37 mil.

Há mais 869 pessoas internadas desde ontem. 214 morreram.

