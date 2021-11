Covid-19: medicamento da Pfizer a aguardar aprovação pronto para ser enviado para os EUA

O medicamento da Pfizer contra a covid-19 está a ser fabricado, embalado e preparado para envio. A farmacêutica vai enviar o medicamento para os Estados Unidos para aprovação da terapêutica nas próximas semanas.

O fármaco ainda está à espera de aprovação do regulador norte-americano, mas a farmacêutica considera os resultados dos ensaios clínicos tão promissores que quer obter uma autorização de emergência.

A Pfizer anunciou um acordo mundial para permitir que outros fabricantes farmacêuticos possam produzir o medicamento antiviral experimental contra a covid-19.

De acordo com a Pfizer, o medicamento antiviral contra a covid-19 é eficaz na redução de hospitalizações ou mortes em quase 90%, entre pessoas com infeções leves ou moderadas pelo SARS-CoV-2. Se for autorizado, o medicamento poderá vir a abranger mais de metade da população mundial.

