A Fundação Portuguesa do Pulmão escreveu uma carta às autoridades de saúde com recomendações a adotar face ao aumento dos números de covid-19 no país.

Entre as recomendações, estão o regresso do uso obrigatório de máscara nos espaços públicos interiores e na rua quando não é possível garantir o distanciamento social, assim como o reforço da vacinação aos grupos selecionados (doentes imunocomprometidos e maiores de 65 anos) e profissionais de saúde.

Luís Rocha, da Fundação Portuguesa do Pulmão, diz que estas são medidas essenciais para fazer face à subida dos números, que deverão continuar a aumentar.

O pneumologista afirma que a falta de distanciamento social, a não utilização de máscara e a chegada da gripe são o "cocktail" perigoso para os serviços de urgência.

Em entrevista à SIC Notícias, adianta que as recomendações serão abordadas na reunião do Infarmed, na sexta-feira.

Portugal com mais 9 mortes e 2.527 novos casos de covid-19

Portugal contabiliza esta quarta-feira mais 9 mortes e 2.527 novos casos de covid-19 - o número mais alto desde 2 de setembro, dia em que se registaram 2.830 novas infeções - segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 18.283 mortes e 1.112.682 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando ativos 39.800 casos, mais 1.528 em relação a terça-feira.

O boletim da DGS revela que estão internados 514 doentes, mais 28 do que ontem. Nos cuidados intensivos estão 75 doentes, menos cinco.

Os dados indicam ainda que mais 990 doentes foram dados como recuperados, fazendo subir para 1.054.599 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

