Portugal com mais 9 mortes e 2.527 novos casos de covid-19

Portugal contabiliza esta quarta-feira mais nove mortes e 2.527 novos casos de covid-19 - o número mais alto desde 2 de setembro - segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 18.283 mortes e 1.112.682 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando ativos 39.800 casos, mais 1.528 em relação a terça-feira.

O boletim da DGS revela que estão internados 514 doentes, mais 28 do que ontem. Nos cuidados intensivos estão 75 doentes, menos cinco.

Os dados indicam ainda que mais 990 doentes foram dados como recuperados, fazendo subir para 1.054.599 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 36.180 contactos, mais 1.639 relativamente a ontem.

TAXA DE INCIDÊNCIA E ÍNDICE DE TRANSMISSIBILIDADE

A nível nacional, a taxa de incidência subiu de 156,5 para 173,7 casos de infeção por 100 mil habitantes. Em Portugal continental, este indicador estava em 155,3 e passou para 172,9 casos de infeção por 100 mil habitantes.

O Rt - que estima o número de casos secundários de infeção resultantes de cada pessoa portadora do vírus - estava, na segunda-feira, a 1,16 a nível nacional e hoje está em 1,17.

Em Portugal continental o Rt mantém-se em 1,17.

A ministra de Estado e da Presidência disse hoje que o agravamento do número de casos diários de covid-19 deixa "evidente" que será necessário tomar mais medidas, ainda que não preveja restrições ao nível das adotadas no passado.

Mariana Vieira da Silva adiantou que as medidas só serão decididas após a reunião com os especialistas, prevista para sexta-feira.

Sobre as afirmações do Presidente da República, que considerou "evidente" a necessidade de regressar ao uso obrigatório de máscara na rua como medida de proteção, Mariana Vieira da Silva referiu que o que ouviu Marcelo Rebelo de Sousa afirmar foi a necessidade de esperar pela opinião dos especialistas.

O presidente da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública acredita que não será necessário um novo confinamento para conter o aumento de contágios de covid-19.

No entanto, Gustavo Tato Borges não exclui a possibilidade da subida do número de infetados para números semelhantes aos registados o ano passado por esta altura.

A Europa registou um aumento de 5% nas mortes por covid-19 na última semana, enquanto no resto dos continentes o número de óbitos permaneceu estável ou diminuiu, de acordo com o último relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Mais de 5,1 milhões de mortos no mundo

A pandemia provocada pelo novo coronavírus já fez pelo menos 5.113.287 mortos em todo o mundo e mais de 254.298.140 pessoas foram infetadas desde que foi notificado o primeiro caso na China no final de 2019, segundo o balanço diário da agência France-Presse (AFP).

Os Estados Unidos continuam a ser o país mais afetado, tanto em número de mortes como de infeções.

A covid-19 é uma doença respiratória provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

