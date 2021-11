Covid-19: profissionais de saúde receiam pela resposta da urgência de Leiria 

O surto no Hospital de Santo André está controlado, de acordo com as últimas indicações da administração do Centro Hospitalar de Leiria.

O surto de covid-19 infetou cinco profissionais e 25 doentes.

Sete dos utentes infetados morreram, mas o hospital adianta que não foi devido à covid-19 e sim por causa das patologias que sofriam.

Os utentes tinham mais de 75 anos e estavam vacinados.

Para além do surto, o hospital continua com dificuldades com a subida de casos externos e a urgência com recursos humanos limitados.

A Ordem dos Enfermeiros já recebeu cerca de 800 pedidos de escusa de responsabilidade de profissionais de saúde do hospital de Leiria e o Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal diz que a situação pode piorar.

