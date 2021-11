Covid-19: vacina e teste obrigatórios para acesso a qualquer recinto na Madeira

O Governo da Madeira determina, esta quinta-feira, a obrigatoriedade de apresentação de certificado de vacinação e teste antigénio para frequentar qualquer recinto público ou privado, anuncia o chefe do Executivo, referindo que a medida entra em vigor às 00:00 de sábado.

Miguel Albuquerque explica que os testes rápidos, que são gratuitos, podem agora ser realizados de sete em sete dias e são obrigatórios para "acesso a qualquer evento".

"Para exercer ou frequentar atividades ou eventos no setor público e privado - desporto, restaurantes, hotéis, cabeleireiros, ginásios, bares e discotecas, [recintos] culturais, cinemas, atividades noturnas, jogos, casinos e outras atividades sociais similares - devem estar vacinados e testados, com teste rápido antigénio, com periodicidade semanal", explica.