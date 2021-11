Covid-19: encerramento de estabelecimentos não está em cima da mesa

O ministro da Economia adiantou esta sexta-feira que não está em cima da mesa o encerramento de atividades económicas no âmbito do combate à pandemia.

Pedro Siza Vieira afirma que não se justifica a adoção de medidas de severas para Portugal, tendo em conta a taxa de vacinação no país.

"Temos condições de acautelar um crescimento dos casos com menos impacto", defendo o ministro da Economia.

Os especialistas de várias áreas da saúde estão reunidos esta sexta-feira no Infarmed com os políticos para avaliarem a evolução da pandemia no país desde o último desconfinamento. Nos últimos dias, os casos têm aumentado em Portugal e na Europa.

