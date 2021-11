Novas medidas de combate à pandemia na Madeira em vigor a partir de sábado

As novas medidas de combate à pandemia na Madeira arrancam este sábado. Para entrar em espaços fechados, vai ser preciso ter um teste feito há pelo menos uma semana e estar vacinado.

A medida faz parte de um conjunto de novas restrições para contenção da covid-19 na Madeira, anunciadas, esta quinta-feira, em videoconferência pelo presidente do Governo Regional (PSD/CDS-PP), Miguel Albuquerque.

Os madeirenses queixam-se do incómodo, mas estão a acorrer aos centros de testes rápidos e às farmácias. As filas nos centros de testes rápidos da baixa do Funchal eram já longas na manhã desta sexta-feira.

