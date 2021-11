Primeiro-ministro ouve partidos em São Bento sobre medidas para combater pandemia

O primeiro-ministro vai ouvir os partidos em São Bento sobre novas medidas a adotar no combate à pandemia, informação avançada pelo Presidente da República no final da reunião do Infarmed, que também adianta que o reforço da vacinação será central na resposta do Governo.

O Presidente da Republica partilha a sua convicção de que a vacinação teve um papel determinante no combate à covid-19, para concluir que o reforço dessa mesma vacinação vai continuar a ser essencial no controlo da pandemia.

O reforço da vacinação é, também, ponto assente para os partidos políticos.

António Costa vai agora ouvir os partidos em São Bento, para traçar os próximos passos do plano de combate à pandemia.

Saiba mais