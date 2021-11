Vacinação evitou 200 mil casos de covid-19 desde maio

Henrique Barros, do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, diz que, apesar de a pandemia estar de novo a acelerar, Portugal está hoje muito melhor do que há um ano em termos de casos e mortes.

O especialista defende que a vacinação teve um papel fundamental e que evitou, desde maio, cerca de 200 mil novos casos e 2.300 mortes.

Eventos com mais de 50 pessoas, na opinião de Henrique Barros, deveriam ser desaconselhados.

"Neste momento, na hierarquia das medidas se olharmos sobretudo para os casos de infeção (...) poderia fazer sentido (...) desaconselhar as reuniões com muitas pessoas", defende o especialista.

