Há mais um surto de covid-19 no Hospital de Viseu, é já o segundo no espaço de menos de um mês. Para já, estão confirmados 14 casos entre utentes e profissionais.

O alerta foi dado durante o fim de semana depois de um paciente ter testado positivo.

Apesar do curto espaço de tempo entre os dois focos de infeção detetados internamente, a administração do hospital lembra que todas as regras impostas pelas autoridades de saúde são cumpridas e que a unidade continua a ser um loca seguro.

