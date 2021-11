Áustria em confinamento total, restrições vão durar pelo menos 20 dias

A Áustria arrancou esta segunda-feira com um confinamento total por causa do aumento de casos de covid-19 no país.

Os austríacos deixam de poder ir a cafés, restaurantes e espetáculos culturais. As escolas funcionam, mas as crianças têm de usar máscara. E, a partir das 22:00, todas as pessoas devem permanecer em casa.

As restrições vão durar pelo menos 20 dias, como explica a repórter da SIC em Viena, Ana Filipa Nunes.

A Áustria é um dos países da Europa com a taxa de vacinação mais baixa, os números rondam os 65%.

Uma larga franja da população não concorda com a vacinação. Este fim de semana, várias pessoas saíram à rua e participaram em manifestações contra o confinamento que está em vigor a partir de hoje.

