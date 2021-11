Áustria inicia quarto confinamento depois de fim de semana de protestos

O regresso das medidas restritivas para conter a pandemia de covid-19 esteve na origem de várias manifestações pela Europa. Na Áustria, depois de um fim de semana de protestos, entrou em vigor esta segunda-feira o quarto confinamento.

Restaurantes, espetáculos e eventos culturais estão agora fechados e só os estabelecimentos de bens essenciais – como supermercados e farmácias –, hospitais e escolas continuam a funcionar.

Os austríacos poderão deslocar-se para o trabalho, desde que apresentem um teste negativo à covid-19, um comprovativo de vacinação ou uma prova de que recuperou da doença, explica a jornalista da SIC Ana Filipa Nunes, em Viena. Quem não cumprir sujeita-se a pagar uma multa de 30 mil euros para as empresas e 1.400 euros para os trabalhadores.

A decisão para avançar com o confinamento na Áustria está relacionada com a baixa taxa de vacinação e o aumento da taxa de incidência registada no país. Atualmente, o país apresenta 65% da população vacinada – uma das mais baixas taxas da Europa – e regista cerca de 16.000 novos casos diários, o que corresponde a uma incidência de 1.000 casos por 100 mil habitantes.

A pressão nos hospitais já se sente, principalmente nos cuidados intensivos. Estão atualmente internadas 500 pessoas, dos quais entre 50 e 60% dos pacientes não foram vacinados.

Em Bruxelas, 35 mil pessoas saíram à rua para contestar as medidas impostas pelo Governo.

O final da manifestação ficou marcada pelo lançamento de fogo de artifício, bombas de fumo e garrafas contra a polícia. As autoridades recorreram a gás lacrimogéneo e a um canhão de água para tentar dispersar a multidão.

O Governo belga decidiu estender o uso obrigatório de máscara a partir dos 10 anos e decretou também a obrigatoriedade do teletrabalho. Na semana passada, a Bélgica registou mais de 10.000 novos casos de covid-19 diários.