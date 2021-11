Covid-19: Associação de Companhias Aéreas critica ameaça de agravamento de multas

O primeiro-ministro, António Costa, anunciou que as companhias aéreas que não verifiquem o teste negativo à covid-19 dos passageiros vão ser multadas. A coima será de 20 mil euros por passageiro. Passa a ser obrigatório teste negativo para todos os voos que cheguem a Portugal.

Vão ser agravadas as multas para as companhias aéreas que não cumpram as regras relativas à obrigação de teste negativo.

A Associação de Companhias Aéreas criticou a ameaça das penalizações anunciadas pelo primeiro-ministro e disse que António Costa peca por falta de rigor e de conhecimento.

