Regresso às aulas adiado e discotecas fechadas uma semana

O primeiro-ministro António Costa anunciou esta quinta-feira as novas medidas de combate à pandemia de covid-19, em Portugal, que vai entrar em situação de calamidade a partir de 1 de janeiro.

Entre as medidas anunciadas pelo chefe de Governo estão o uso obrigatório de máscara em todos os espaços fechados, o teste obrigatório para entrada em lares e recintos desportivos. Estas medidas entram em vigor a 1 de dezembro.

Na semana a seguir à passagem de ano, entre 2 e 9 de janeiro, haverá medidas mais restritivas para evitar o cruzamento de pessoas fora dos agregados familiares.

Acompanhe a emissão em direto:

Direto

As novas medidas

Recomendações gerais:

Testagem regular;

Teletrabalho;

Declarada a situação de calamidade a partir de 1 de dezembro.

Máscara obrigatória em espaços fechados e todos os recintos não excecionados pela DGS.

Certificado digital de vacinação obrigatório no acesso a:

Restaurantes;

Estabelecimentos turísticos e alojamento local;

Eventos com lugares marcados;

Ginásios;

Teste negativo obrigatório (mesmo para vacinados) no acesso a:

Visitas a lares

Visitas a pacientes internados em estabelecimentos de saúde

Grandes eventos sem lugares marcados ou em recintos improvisados e recintos desportivos

Teste negativo obrigatório para todos os voos que cheguem a Portugal.

Sanções fortemente agravadas para as companhias de aviação, com coima de 20 mil euros para as companhias aéreas por passageiros sem teste.

Semana de contenção de contactos (entre 2 e 9 de janeiro):

Teletrabalho obrigatório

Recomeço das aulas a 10 de janeiro

Encerramento de discotecas

Veja aqui o documento completo do Conselho de Ministros.

"Vacinação tem permitido salvar vidas"

Na conferência de imprensa, o primeiro-ministro destacou a elevada taxa de vacinação em Portugal, que "tem permitido salvar vidas".

António Costa afirmou que é “graças a uma maior vacinação” que Portugal tem tido um menor número de internamentos àquele verificado em outros países da Europa, menos óbitos e infetados.

Sobre a vacinação de crianças dos 5 aos 11 anos, diz que, se a comissão nacional de vacinação recomendar, o país estará em condições de assegurar as vacinas.

O primeiro lote, de 300 mil da Pfizer, chegará no dia 20 de dezembro. As restantes 462 mil vacinas chegam em janeiro.

"Estaremos preparados para vacinar as 637.907 crianças que são elegíveis, estando já contratualizado com a Pfizer o calendário de fornecimentos, que começarão a chegar a Portugal no dia 20 de dezembro, tendo em vista garantir o aprovisionamento necessário das vacinas pediátricas -- que são distintas. No dia 20 de dezembro está contratada a chegada do primeiro lote de 300 mil vacinas e durante o mês de janeiro chegarão mais 462 mil", disse.

Mais de 3 mil casos de covid-19 nas últimas 24 horas

Portugal contabiliza esta quinta-feira mais 15 mortes e 3.150 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 18.385 mortes e 1.133.241 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando ativos 49.525 casos, mais 1 493 em relação a ontem.

O boletim da DGS revela que estão internados 691 doentes, mais 10 do que ontem. Nos cuidados intensivos estão 103 doentes, menos 2.

Saiba mais: