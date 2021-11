Covid-19: uso de máscara volta a ser obrigatório em todos os espaços fechados

O uso de máscara vai voltar a ser obrigatório em todos os espaços fechados, anunciou esta quinta-feira o primeiro-ministro, António Costa, no âmbito do reforço de medidas de contenção da pandemia de covid-19.

"As máscaras passam a ser obrigatórias em todos os espaços fechados que não sejam em excecionados pela Direção-Geral da saúde", anunciou António Costa em conferência de imprensa no final da reunião do Conselho de Ministros.

Segundo o primeiro-ministro, a medida é um dos três principais instrumentos para conter a pandemia de covid-19, juntamente com o reforço da testagem e da utilização do certificado digital, que será obrigatória no acesso a determinados locais como:

Restaurantes;

Estabelecimentos turísticos e alojamento local;

Eventos com lugares marcados;

Ginásios.

