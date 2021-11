Covid-19: setor da restauração satisfeito com medidas do Governo

O setor da restauração está satisfeito com as duas medidas do Governo para o setor e pede aos portugueses confiança e que respeitem as regras.

A partir do dia 1 de dezembro, regressa a exigência de apresentar o certificado digital para entrar nos restaurantes e mantém-se o uso de máscara obrigatório.

Daniel Serra, da PRO.VAR, disse que o Governo está a passar um sinal de confiança:

"O Governo está a dar sinal de confiança e é seguro fazer refeições nos restaurantes. As pessoas têm de viver, a economia tem de funcionar e os restaurantes têm de ser viáveis"

SAIBA MAIS