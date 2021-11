Covid-19: Fenprof aponta para necessidade de testagem massiva nas escolas

Na quinta-feira, o Governo anunciou as novas medidas para travar o aumento de contágios de covid-19. Uma das medidas surge no início de janeiro, num período de contenção de contactos. As aulas recomeçam a 10 de janeiro, dando uma margem ao Governo de analisar o número de casos diários.

A medida destina-se a todo o tipo de ensino, mas a Confederação Nacional das Associações de Pais está preocupada com as crianças, que terão de ficar sozinhas em casa e "precisam de ser apoiadas". Apesar de vigorar o teletrabalho do dia 2 a 9 de janeiro, há profissões que requerem o trabalho presencial.

A Fenprof pede que os professores sejam considerados um grupo prioritário para o reforço da vacinação.

"Se se quer que as escolas se mantenham abertas, será necessário também voltar aos rastreios" e os professores "passarem a integrar os grupos prioritários de vacinação", avisa Mário Nogueira.

