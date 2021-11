Médico do Hospital de São João lança livro sobre memórias da pandemia

O "O Homem da Tenda" é o nome do livro que retrata memórias e marcas da pandemia em Portugal. O autor é um médico do Hospital de São João, no Porto, que esteve na linha da frente desde o primeiro dia.

Chama-se "O Homem da Tenda" e retrata o trabalho incansável dos profissionais de saúde no combate à pandemia:

"Urge tomar algumas medidas e passar uma mensagem de consciencialização".

Entre notas fora de horas e publicações no Facebook, o médico Nelson Pereira quis partilhar os bastidores destes dois anos de pandemia.

A capa do livro divide o rosto do médico em dois, com e sem máscara. Entre mensagens de motivação e coragem em tempos de pandemia, Nelson Pereira lança ânimo num livro que retrata duas visões: a do profissional de saúde e a do cidadão.

"O Homem da Tenda" transmite ansiedade e esperança em simultâneo, mas também deixa alguns alertas.

"É um alerta sobre as fragilidades identificadas ao longo do tempo", afirma Nelson Pereira.

Nelson Pereira fala na necessidade de medidas mais restritivas em espaços fechados como restaurantes e defende sempre o uso da máscara.

A nota final convida o leitor a perceber o que correu menos bem e a certeza de que os próximos tempos vão continuar a ser desafiantes.

