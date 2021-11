Covid-19: Detetados casos da nova variante na Bélgica e no Reino Unido

A maior parte dos casos da nova variante foi registada na África do Sul onde há agora centenas de passageiros retidos nos aeroportos. Autorizados a sair estão os estrangeiros que querem voltar aos países de origem.

É a consequência da decisão imposta um pouco por todo o mundo. São cada vez mais os Governos

a suspender as ligações aéreas com várias nações da África Austral.

O objetivo é atrasar a propagação da nova variante que na europa já foi detetada em países como a Bélgica ou o Reino Unido.

Nos Países Baixos, as autoridades tentam agora perceber se os mais de 60 passageiros oriundos da África do Sul que testaram positivo à covid-19 são portadores da nova variante.

Fora da Europa, também a Austrália cortou as ligações aéreas com a África do Sul. No Brasil a medida vai ser alargada aos voos de e para outros cinco países africanos. Mesmo depois de o Chefe de Estado ter criticado a imposição de novas restrições.

A Organização Mundial da Saúde não esconde estar preocupada com o elevado número de mutações da nova variante mas lembra que o corte de ligações aéreas pode não ser a medida mais eficaz.

A posição é partilhada pelo governo sul-africano que não entende por que está o mundo a virar as portas ao país onde até agora foram identificados menos de 100 casos da variante.

A mutação pode ser resistente às vacinas, mas a empresa que desenvolveu a fórmula da Pfizer já garantiu ser capaz de produzir uma nova versão em pouco mais de três meses.

► Veja mais: