Vários portugueses regressam de Moçambique

Vários portugueses em Moçambique ficaram surpreendidos com a decisão do Governo de suspender os voos de e para Portugal, a partir da meia-noite de segunda-feira e decidiram regressar.

A SIC sabe que todos os passageiros do último voo vão ser testados à chegada a Lisboa por equipas do INEM e do Instituto Ricardo Jorge e que vão ainda ser obrigados a uma quarentena de 14 dias.

Há ainda quem não saiba como vai viajar de volta para Portugal, depois de ter acabado de aterrar no país africano.

A decisão do Governo surge no seguimento das preocupações e medidas de contenção na União Europeia, suscitadas pela deteção de uma nova variante, na África do Sul, potencialmente mais infecciosa, que a Organização Mundial de Saúde (OMS) denominou Omicron.

► Veja mais: