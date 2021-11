Suspensão de voos de e para Moçambique pode "aumentar a desigualdade e pobreza"

Portugal suspendeu os voos de e para Moçambique por causa da nova variante da covid-19.

Uma suspensão que, segundo o vice-presidente da Câmara de Comércio Portugal Moçambique, Rui Motty, pode acentuar a pobreza em Moçambique.

"Para todos os países subdesenvolvidos e com limitações económicas qualquer fenómeno deste género contribui para aumentar a desigualdade, a pobreza e criar dificuldades de inclusão", diz.

O que se sabe sobre a nova variante

A variante Omicron do coronavírus que causa a covid-19 tem um grande número de mutações genéticas, algumas das quais preocupantes, e dados sugerem um risco acrescido de reinfeção por comparação com outras variantes do SARS-CoV-2.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) considerou hoje a nova variante B.1.1.529, identificada pela primeira vez na província de Gauteng, na África do Sul, como variante "de preocupação" e designou-a pelo nome Omicron, letra do alfabeto grego.

Segundo a OMS, esta estirpe, que já "migrou" para Bélgica, Israel, Hong Kong (Região Administrativa da China) e Botswana, tem "um grande número de mutações, algumas das quais preocupantes".

