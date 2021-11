Covid-19: nova variante já tem nome e OMS considera que é "preocupante"

A Organização Mundial da Saúde (OMS) considerou, esta sexta-feira, a nova variante de covid-19, detetada na África do Sul, como "preocupante".

Esta é a quinta variante a receber uma designação, a OMS atribuiu à variante B.1.1.529 a letra grega Omicron.

Segundo a OMS, a variante Omicron tem "um grande número de mutações, algumas das quais preocupantes". Dados preliminares sugerem "um risco acrescido de reinfeção" com esta estirpe, por comparação com outras variantes de preocupação, adianta a agência da ONU em comunicado.

O virologista Lawrence Young, da Universidade de Warwick, no Reino Unido, disse à AP, que esta é a "versão do vírus com mais mutações" genéticas e o significado de muitas delas é ainda desconhecido.

Os cientistas sabem que a nova variante do SARS-CoV-2 é geneticamente diferente das outras, incluindo a Delta, a mais contagiosa de todas as variantes do coronavírus em circulação e dominante no mundo. Contudo, não sabem se as alterações genéticas que a variante apresenta a tornam mais transmissível ou perigosa, a ponto de escapar à proteção conferida pelas vacinas contra a covid-19.

Em Portugal ainda não foi identificado nenhum caso da nova variante do coronavírus. O investigador do INSA, João Paulo Gomes, afirmou que a nova variante do coronavírus detetada na África do Sul é "um motivo de preocupação, mas não é motivo de alarme total".

O primeiro caso na Europa foi detetado esta sexta-feira na Bélgica. Foi identificado numa mulher não vacinada que viajou do Egito para a Bélgica, via Turquia, no dia 11 de novembro.

Os 27 Estados-membros da União Europeia concordaram, esta sexta-feira, em aplicar restrições a todos os voos oriundos de sete países da África Austral.

"Os Estados Membros concordaram em introduzir rapidamente restrições em todas as viagens para a UE a partir de 7 países da África Austral: Botsuana, Eswatini (antiga Suazilândia), Lesoto, Moçambique, Namíbia, África do Sul, Zimbabué", revelou na rede social Twitter um porta-voz da Comissão Europeia.

Para além da suspensão de voos, outra das recomendações passa pela aplicação de quarentenas e testes.

O entendimento entre os 27 não será implementado de forma automática, cada país terá agora de decidir, de acordo a lei nacional, e avançar com as várias medidas.

