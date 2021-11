Registado primeiro caso da nova variante de covid-19 na União Europeia

A Bélgica detetou o primeiro caso da nova variante do novo coronavírus na Europa, encontrada pela primeira vez na África do Sul.

Este caso foi identificado numa mulher não vacinada que viajou do Egito para a Bélgica, via Turquia, no dia 11 de novembro, avança a Reuters. Os primeiros sintomas apareceram no dia 22 de novembro e esta sexta-feira foi confirmado que se trata da nova variante do novo coronavírus.

Segundo o The Guardian, esta mulher não teve qualquer ligação com a África do Sul ou qualquer outro país da região sul do continente africano. O jornal britânico diz ainda que nenhum dos familiares com quem teve contacto desenvolveram sintomas.

Esta nova variante foi descoberta há dois dias e ainda não tem nome. Já foram detetados casos desta nova variante em Hong Kong e em Israel, para além de seis países do sul do continente africano.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) foi alertada para a "ocorrência de uma nova variante de covid-19" na África do Sul e Botsuana, com "elevado número de mutações", informou esta quinta-feira a diretora da OMS para África, Matshidiso Moeti.

A Comissão Europeia já propôs a suspensão das viagens aéreas oriundas da Africa Austral. A informação foi avançada no Twitter pela presidente da Comissão, Ursula von der Leyen. A Alemanha, a República Checa, a França e a Itália já anunciaram que vão avançar com a restrição.

A OMS convocou uma reunião de especialistas para esta sexta-feira para avaliar se a nova variante constitui uma variante de preocupação e em breve partilhará as conclusões, referiu o porta-voz da OMS, Christian Lindmeier, salientando no entanto que demorará algumas semanas para se perceber o impacto da variante.

Já estão em curso investigações científicas para determinar a transmissibilidade e como a nova variante afetará a terapêutica e a eficácia das vacinas, acrescentou.

Em atualização

Saiba mais: