A União Europeia quer quarentena obrigatória para passageiros vindos da África Austral.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, anunciou esta sexta-feira que propôs aos Estados-membros que todos os passageiros que desembarquem na União Europeia vindos da África Austral cumprissem quarentena.

A Comissão Europeia também recomendou que todas as viagens aéreas para estes países fossem suspensas. No entanto, ainda não adiantou quais serão países que vão ser afetados.

As medidas servem para tentar limitar a propagação da nova variante identificada pela primeira vez na África do Sul. Esta sexta-feira a Bélgica detetou o primeiro caso da nova variante do novo coronavírus na Europa.

Esta nova variante foi descoberta há dois dias e ainda não tem nome. Já foram detetados casos em Hong Kong e em Israel, para além de seis países do sul do continente africano.

A OMS convocou uma reunião de especialistas para esta sexta-feira para avaliar se a nova variante constitui uma variante de preocupação e em breve partilhará as conclusões, referiu o porta-voz da OMS, Christian Lindmeier, salientando no entanto que demorará algumas semanas para se perceber o impacto da variante.

Já estão em curso investigações científicas para determinar a transmissibilidade e como a nova variante afetará a terapêutica e a eficácia das vacinas, acrescentou.

