Covid-19: Estados-membros concordam em restringir viagens a 7 países de África

Os 27 Estados-membros da União Europeia concordaram, esta sexta-feira, em aplicar restrições a todos os voos oriundos de sete países da África Austral.

Representantes dos 27 estiveram reunidos em Bruxelas e chegaram a acordo para aplicar rapidamente medidas restritivas, incluindo a suspensão de voos a partir de Moçambique, Namíbia, África do Sul, Botsuana, Essuatíni, Lesoto e Zimbabué.

Outra das recomendações passa pela aplicação de quarentenas e testes. Cada país terá agora de implementar ao nível nacional estas decisões.

Os cientistas ainda estão a avaliar a nova variante do vírus, identificada pela primeira vez, esta semana, na África do Sul.

A Organização Mundial da Saúde, que esta sexta-feira reuniu peritos responsáveis pela monitorização da evolução do SARS-CoV-2, indicou que são necessárias "várias semanas" para conhecer o nível de risco e transmissibilidade da nova estirpe.

REGISTADO PRIMEIRO CASO DA NOVA VARIANTE NA EUROPA

A Bélgica detetou o primeiro caso desta nova variante na Europa. Foi identificado numa mulher não vacinada que viajou do Egito para a Bélgica, via Turquia, no dia 11 de novembro, avança a Reuters. Os primeiros sintomas apareceram no dia 22 de novembro e esta sexta-feira foi confirmado que se trata da nova variante do novo coronavírus.

Segundo o The Guardian, esta mulher não teve qualquer ligação com a África do Sul ou com qualquer outro país da região sul do continente africano. O jornal britânico diz ainda que nenhum dos familiares com quem teve contacto desenvolveram sintomas.

Portugal está atento e preocupado com as informações que chegam da África do Sul. Até ao momento, ainda não foi identificado nenhum caso da nova variante do coronavírus. O investigador do INSA, João Paulo Gomes, afirmou que a nova variante do coronavírus detetada na África do Sul é "um motivo de preocupação, mas não é motivo de alarme total".

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, diz que ainda está a ser avaliada a necessidade de restringir os voos da África Austral, uma avaliação que é feita em conjunto com o ministro dos Negócios Estrangeiros.

