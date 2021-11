Portugal vai suspender os voos para Moçambique a partir da meia noite da próxima segunda-feira, 29 de novembro. A informação foi avançada pelo Ministério da Administração Interna e vai ao encontro das orientações da Comissão Europeia. O primeiro-ministro tinha mostrado vontade de manter a ligação a Moçambique. António Costa disse ainda estar a acompanhar a evolução da nova variante junto dos Países de Língua Oficial Portuguesa.

À hora em que chegava à Autoeuropa, o primeiro-ministro já sabia que a presidente da Comissão Europeia tinha proposto a suspensão de todos os voos vindos da África Austral por causa de uma nova variante da covid-19.

Portugal não tem casos identificados, mas António Costa garante estar em contacto com os Países de Língua Oficial Portuguesa.

Entretanto, a decisão está tomada e Moçambique aparece na lista de países com voos suspensos para a União Europeia.

O Governo português respeita a decisão e anuncia a suspensão dos voos para Moçambique e para os outros seis países incluídos na lista da Comissão europeia, como África do Sul, Botsuana, Antiga Suazilândia, Lesoto, Namíbia, Zimbabué.

A decisão entra em vigor a partir da meia noite da próxima segunda-feira, mas já a partir deste sábado, 27 de novembro, todos os passageiros que venham destes 7 países ficam obrigados a cumprir 14 dias quarentena após chegada a Portugal. O mesmo acontece para todos aqueles que tenham estado em algum dos 7 países nos 14 dias anteriores à chegada a território português.

O que dizem Costa e a ministra da Saúde sobre a nova variante

Em todas as respostas que deu sobre a nova variante António Costa manteve a tranquilidade possível.

Mesmo com a nova variante, potencialmente mais transmissível do que todas as outras, António Costa não vê razões para alterar o plano de restrições anunciado.

António Costa acredita que as restrições anunciadas vão ser capazes de evitar uma evolução da pandemia semelhante à que aconteceu no Natal passado.

Já a ministra da Saúde, Marta Temido, acompanha a situação com "preocupação".

