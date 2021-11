Covid-19: nova variante afunda bolsas mundiais e provoca queda do preço do petróleo

A ameaça da nova variante do Sars-Cov-2, chamada Omicron, e o receio de futuros confinamentos provocaram esta sexta-feira uma queda abrupta do preço do petróleo e dos principais mercados mundiais.

A Bélgica foi o primeiro país europeu a detetar a nova variante do vírus. A mutação já levou a União Europeia a suspender as ligações aéreas com sete países da África Austral.

Na África do Sul, o líder do programa de combate à pandemia alertou que a suspensão de voos não é eficaz para travar a propagação da variante. Também a Organização Mundial de Saúde pediu calma aos decisores políticos.

