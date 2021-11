Covid-19 na Europa: novos máximos de casos, confinamentos e restrições no comércio

O alerta provocado pela nova variante da covid-19 apanha a Europa numa altura particularmente preocupante, com dois países em confinamento, a Áustria e a Eslováquia, e uma série de outros, a apertar medidas.

Os alarmes soam como nunca na Alemanha. Depois de ultrapassadas as 100 mil mortes desde o início da pandemia, o país registou esta sexta feira um novo máximo de 76 mil novos casos em apenas 24 horas. Com uma taxa de vacinação inferior a 70%, Saxónia, Turíngia e Baviera são as regiões mais afetadas

Na Catalunha, no dia de entrada em vigor da nova aplicação com o certificado covid-19 para a região, foi tal o tráfego que o sistema veio abaixo e a medida teve de ser adiada para a próxima segunda-feira. Apesar da subida nas últimas semanas, a situação em Espanha continua controlada.

Nos Países Baixos e na Bélgica, as novas medidas, como a antecipação dos horários de fecho do comércio, provaram ser inadiáveis.

Com uma saúde já debilitada, o presidente da República Checa, de 77 anos, testou positivo e regressou ao hospital de onde tinha saído para dar posse ao novo Governo.

Durante as próximas duas semanas, a Eslováquia permanece em confinamento nacional.

Saiba mais