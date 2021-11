A ameaça da nova variante do coronavírus na Europa

A ameaça da nova variante levou a União a suspender as ligações aéreas com 7 países da África Austral. Depois do primeiro caso confirmado na Bélgica, há suspeitas de casos na Holanda e na Alemanha.

O ministro dos Assuntos Sociais usou o twitter para dizer que "a variante Omicron provavelmente já está presente na Alemanha". Nos testes feitos a um passageiro, vindo da África do Sul, foram identificadas mutações típicas da nova variante.

Na Holanda, pelo menos 61 passageiros de dois voos da África do Sul testaram positivo para a covid-19 na chegada a Amesterdão.

As autoridades holandesas estão a analisar se estão infetados com esta nova versão do vírus.

Para já. o único caso confirmado na Europa foi detetado na Bélgica.

O país cortou as ligações aéreas com os países de risco e impôs quarentena obrigatória de 10 dias para os residentes na Bélgica que regressem dos países da África Austral.

