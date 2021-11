Covid-19: grupo de peritos defende vacinação de crianças só em casos graves

Uma série de peritos que aconselham a Direção-Geral da Saúde estão contra a vacinação generalizada de crianças entre os 5 e os 11 anos. A vacina é segura, mas para estes especialistas só deve ser administrada em situações de risco. Ainda assim, este parecer deve ser ignorado e a a vacinação das crianças avançará já nas férias da Páscoa.

O parecer do grupo que junta pediatras, cardiologistas, enfermeiros e outros representantes do setor da saúde só vai ser entregue na próxima quinta-feira. Mas a diretora-geral da Saúde já vai respondendo:

"A EMA aprovou a vacina dos 5 aos 11 anos. A Sociedade Portuguesa de Pediatria corrobora a recomendação da EMA".

Por isso, se a vacinação dos 5 aos 11 anos avançar, Graça Freitas admite rever as regras que têm obrigado a isolar crianças que tenham contactado com colegas infetados com covid-19.

De acordo com o Expresso, o parecer que chegará na quinta-feira vai contrariar a vacinação universal e defender que apenas os casos de risco recebam a vacina. É um dos documentos - mas não o único - em que a Comissão Técnica de Vacinação se vai basear para decidir se recomenda, ou não a vacina nos mais novos.

Nos adultos, a dose de reforço já chegou a 1 milhão de pessoas e a vacina da gripe a 1,8 milhões.

O processo vai acelerar nas próximas semanas.

