Nova variante: Portugal investiga viajantes da África Austral infetados com covid-19

A nova variante Omicron está a deixar o mundo em alerta. As autoridades portuguesas já estão a investigar a nova variante em casos positivos de covid-19 de passageiros que chegam da África Austral. A variante já se espalhou por vários países e aparenta ser mais transmissível que as outras variantes do vírus. O Governo português já decidiu suspender os voos de e para Moçambique a partir da meia-noite de segunda-feira.

Já há casos em investigação de possível infeção pela nova variante em Portugal. A diretora-geral da Saúde adianta que estão a ser analisadas amostras de viajantes que chegaram da África Austral e testaram positivo

A Organização Mundial da Saúde classificou a Omnicrom como preocupante. Os primeiros estudos sugerem que há risco acrescido de reinfeção

A nova variante do vírus está ainda a ser analisada. Falta perceber se é ou não mais resistente às vacinas.

O Presidente da República pede que se evitem alarmismos. De visita a Angola para entrega de vacinas contra a covid-19, Marcelo Rebelo de Sousa mostrou-se confiante.

O governo português respeita a decisão da União Europeia de suspender os voos para Moçambique e para os outros seis países: África do Sul, Botsuana, Antiga Suazilândia, Lesoto, Namíbia e Zimbabué. A decisão entra em vigor a partir da meia noite de segunda feira...

A partir deste sábado, todos os passageiros que venham destes 7 países ficam obrigados a cumprir 14 dias quarentena após chegada a Portugal.

