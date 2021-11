À medida que os casos positivos da nova variante vão sendo identificados em diferentes pontos do mundo, aumentam as restrições e fecham cada vez mais portas a vários países da África Austral, onde a variante foi descoberta.

As medidas ainda não são claras na Alemanha, apesar de já ter sido identificado um caso positivo da nova variante.

Já no Reino Unido foram retomadas algumas restrições, depois de dois casos positivos. Passa a ser obrigatório um teste PRC à chegada e as máscaras voltam a ser obrigatórias em espaços comerciais e transportes públicos. 10 Países africanos estão agora na "lista vermelha".

A Austrália detetou dois casos da nova variante em passageiros vindos da África do Sul. A tripulação e os 260 passageiros que seguiam no mesmo voo que aterrou em Sidney foram testados e cumprem 14 dias de quarentena.

Um pouco por todo o mundo são cada vez mais os países a suspender as ligações aéreas com a África Austral. O governo sul-africano não encontra justificação para estas medidas.

Na lista de países que cortaram ligações com vários outros no sul do continente africano estão também os Estados Unidos, Canadá e o Brasil.

