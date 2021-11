Covid-19: primeiro caso da nova variante detetado na República Checa

O hospital regional em Liberec, no norte da República Checa, anunciou este sábado a descoberta da nova variante Omicron numa paciente com covid-19.

"Podemos confirmar que a estirpe está autenticada", afirmou um porta-voz da instituição, Vacla Ricar, em declarações à televisão checa, observando que o principal laboratório do país irá agora analisar uma amostra.

"O resultado é, no entanto, já bastante preciso", disse o mesmo responsável, acrescentando que a estirpe foi confirmada a "90%".

O primeiro-ministro checo, Andrej Babis, já havia referido anteriormente que a mulher, vacinada e com sintomas ligeiros, tinha viajado para a Namíbia antes de regressar à República Checa via África do Sul e Dubai.

A República Checa (10,7 milhões de habitantes) está a debater-se com um aumento diário recorde de infeções, levando o governo a anunciar novas restrições na quinta-feira, incluindo o encerramento de restaurantes, bares e discotecas à noite e todos os mercados de Natal.

