Covid-19: DGS confirma que infetados com nova variante estão bem e alguns são assintomáticos

O Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge anunciou esta segunda-feira que foram identificados 13 casos da nova variante do coronavírus, Omicron, em Portugal.

A diretora-geral da Saúde adianta que estes 13 infetados estão bem e alguns são assintomáticos, o que é "uma boa notícia".

Em entrevista à SIC Notícias, Graça Freitas esclarece que a maior parte dos infetados está vacinada contra a covid-19 e que a doença "tem tido uma evolução favorável".

Confirma ainda que entre os 13 infetados há jogadores e elementos da equipa técnica do Belenenses SAD.

Perante a situação, a diretora-geral da Saúde adianta que as autoridades de saúde vão aplicar um plano, que inclui "procurar intensamente" todos os contactos destes 13 casos para serem testados, independentemente de terem ou não sido vacinados e do grau de exposição.

Ou seja, todos os jogadores que entraram em campo no sábado serão testados, incluindo os atletas do Benfica. Ainda assim, Graça Freitas explica que, apesar de serem testados, os jogadores do Benfica "não são contactos de risco".

O plano de testagem prevê três testes: o primeiro no imediato, o segundo ao 5.º dia e o último no 10.º dia.

"Não compete às autoridades de saúde decidir se um jogo se realiza ou não"

Sobre o polémico jogo de sábado, entre o Belenenses SAD e o Benfica, Graça Freitas esclarece que a decisão de suspender um jogo de futebol não sabe à Direção-Geral de Saúde, mas sim às autoridades do setor desportivo.

" [À DGS] compete isolar pessoas que são de risco para transmissão da doença a terceiros e, portanto, são papéis totalmente distintos", diz.

O Benfica foi para o intervalo a vencer 7-0. No regresso dos balneários, a B. SAD entrou apenas com 7 jogadores em campo, menos dois do que no início do jogo. No entanto, jogou-se apenas um minuto no segundo tempo, uma vez que um jogador dos "azuis" deixou-se cair e o árbitro Manuel Mota terminou o encontro.

O jogo terminou aos 48 minutos, depois de os 'azuis', afetados por um surto de covid-19, terem ficado com apenas seis jogadores.

"Medidas vão ser aplicadas de acordo com o risco"



Graça Freitas garante que a Direção-Geral da Saúde está atenta e vigilante em relação ao desenvolvimento desta nova variante pelo mundo.

A diretora-geral da Saúde sublinha que já foram reforçadas medidas a diz que só serão aplicadas novas quando se souber mais sobre esta estirpe.

Em entrevista à SIC Notícias, diz que variante ainda é "uma incógnita".



