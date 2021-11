Liga avança com participação disciplinar no jogo Belenenses SAD-Benfica

A Liga Portugal vai avançar com uma participação disciplinar, a ser enviada à Federação Portuguesa de Futebol, depois do polémico jogo entre o Belenenses SAD e o SL Benfica.

A decisão foi tomada este domingo de manhã numa reunião extraordinária.

Vai permitir apurar uma eventual responsabilidade disciplinar, quanto ao cumprimento dos protocolos sanitários e os critérios que foram adotados para determinar os contactos de alto risco dentro do plantel da Belenenses SAD.

JOGO TERMINA MAIS CEDO POR FALTA DE JOGADORES

O Benfica foi para o intervalo a vencer 7-0. No regresso dos balneários, a B. SAD entrou apenas com 7 jogadores em campo, menos dois do que no início do jogo.

No entanto, jogou-se apenas um minuto no segundo tempo, uma vez que um jogador dos "azuis" deixou-se cair e o árbitro Manuel Mota terminou o encontro.

O jogo terminou aos 48 minutos, depois de os 'azuis', afetados por um surto de covid-19, terem ficado com apenas seis jogadores.

Saiba mais