Covid-19: nova variante identificada em 9 países na Europa

Na Europa, a variante Ómicron já foi identificada em 9 países. À Dinamarca, Itália, Alemanha, Bélgica, Reino Unido, República Checa e Países Baixos, juntam-se agora Portugal e Áustria.

A Áustria confirmou o primeiro caso da variante Ómicron numa pessoa que regressou recentemente da África do Sul. E em Portugal foram identificados 13 casos, todos associados a jogadores e equipa técnica do Belenenses SAD, sendo que um deles terá feito, recentemente, uma viagem à África do Sul.

O mundo reage à nova variante, enquanto os cientistas tentam perceber quais são afinal os efeitos e a gravidade da Ómicron.

A cautela leva a uma reunião de emergência dos ministros da Saúde do G7 para discutir a questão. A OMS admite que o risco global da nova variante é muito alto.

