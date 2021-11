Especialista alerta para necessidade de abrir mais camas nos cuidados intensivos

O coordenador da resposta nacional em medicina intensiva alertou esta segunda-feira para a necessidade dos hospitais se preparem para abrirem mais camas, sem prejuízo dos doentes não-covid.

Às 00:00 desta segunda-feira, estavam 25 internados nos cuidados intensivos em sete hospitais da zona Centro, estando a ocupação agora a 70% do nível de alerta.

No relatório da DGS da última quarta-feira, esta região estava nos 82%, muito acima de qualquer outra zona do país. No continente, a ocupação estava a 40% do valor critico definido, de 255 camas.

