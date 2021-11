Nova variante: autoridades de saúde da Madeira acompanham situação

A Madeira não registou casos da nova variante do coronavírus, mas as autoridades de saúde da região estão a acompanhar a situação.

O diretor regional da Comunidades, Rui Abreu, diz que, para já, o maior constrangimento são os voos cancelados.

O primeiro caso confirmado da variante Omicron foi detetado numa amostra colhida no passado dia 9 de novembro, na África do Sul. Dois dias depois um outro caso da mesma variante foi confirmado no vizinho Botswana.

