Ómicron: o que já se sabe sobre a nova variante da covid-19

A variante Ómicron já foi identificada em nove países da Europa: Portugal, Áustria, Dinamarca, Itália, Alemanha, Bélgica, Reino Unido, República Checa e Países Baixos.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) alerta que o risco representado pela nova variante da covid-19 é "muito alto", já que tem potencial para ser mais resistente à imunização e mais contagiosa.

Perante estes riscos, a OMS pede aos países que tomem algumas medidas prioritárias, incluindo "acelerar a vacinação contra a covid-19", mas não recomenda que se proíbam voos para determinadas regiões.

Portugal suspendeu todos os voos com Moçambique e impôs quarentena obrigatória para quem chega da África do Sul, Botsuana, Essuatíni, Lesoto, Namíbia e Zimbabué.

O primeiro caso confirmado da variante Ómicron foi detetado numa amostra colhida no passado dia 9 de novembro, na África do Sul. Dois dias depois um outro caso da mesma variante foi confirmado no vizinho Botswana.

Ainda não se sabe com rigor se esta variante é mais transmissível ou perigosa, a ponto de causar doença mais severa, morte e escapar à proteção conferida pelas vacinas contra a covid-19, mas os especialistas começam já a deixar alertas.

