Covid-19: Reino Unido regista 14 casos da Ómicron 

O número de infetados com a nova variante do coronavírus subiu para 14, no Reino Unido, onde esta terça-feira entram em vigor as novas medidas de combate à pandemia.

O corresponde da SIC em Londres, Emanuel Nunes, adianta que alguns dos casos da Ómicron detetados na Escócia não têm histórico de viagens internacionais, colocando a hipótese de haver transmissão na comunidade.

Entre as medidas, está a obrigatoriedade do uso de máscara em lojas, transportes públicos, correios, cabeleireiros e bancos, e a realização de testes PCR ao segundo dia para todas as chegadas internacionais e aguardar em isolamento a chegada do resultado.

