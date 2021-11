Covid-19: há mais de 30 turmas isoladas em Vila Real

As escolas estão a ser muito afetadas com o aumento de casos de covid-19. No distrito de Vila Real há mais de 30 turmas em casa.

As normas das autoridades têm gerado dúvidas entre os pais. O principal critério de isolamento agora passa pela vacinação.

Só no raio de ação do agrupamento de centros de saúde Marão Douro Norte há mais de 20 turmas em isolamento. Nos últimos 15 dias a situação agravou-se na região de Vila Real.

Sem vacina, basta um caso positivo para mandar uma turma para casa. O número de dias de isolamento começa a contar a partir do último contacto de risco.

Ficando um menor em casa, um dos progenitores tem direito a uma declaração para o acompanhar, mas nenhum elemento do agregado familiar tem de ficar em isolamento se a criança não testar positivo.

No distrito de Vila Real há mais de 30 turmas em isolamento nas escolas. Não há, para já, registo de surtos em lares ou empresas.

