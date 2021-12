Novas restrições nas viagens são "grande desilusão" para portugueses na Suíça

A Suíça incluiu Portugal na lista de países com restrições associadas à variante Ómicron da covid-19, passando a exigir teste e quarentena.

"A partir de hoje qualquer pessoa (mesmo vacinada) viajando de Portugal para a Suíça terá que apresentar um teste COVID negativo (PCR ou antigénio) e fazer na Suíça uma quarentena de 10 dias", lê-se num comunicado colocado na página de Facebook da embaixada da Suíça.

Diogo Alexandre, português a viver na Suiça, diz que as medidas foram acolhidas "com uma grande desilusão". Muitas pessoas tinham planos de voltar a Portugal nas festas, mas a curta duração das férias não permite cumprir a quarentena no regresso.

SAIBA MAIS