Covid-19: número de novos casos pode duplicar até ao Natal

Portugal tem já 19 casos confirmados da variante Ómicron. Os dados foram avançados pela diretora-geral da Saúde. Em entrevista à RTP, Graça Freitas admitiu que poderá haver uma duplicação dos novos casos dentro de 26 dias, chegando às oito mil infeções diárias.

“Poderemos ter uma duplicação dos casos dentro de 26 dias, que será por volta do Natal”, disse Graça Freitas.

Quanto à nova variante - Ómicron - foram identificados seis novos casos, que estão também associados ao surto registado no Belenenses SAD. No total são já 19 os casos registados no país. A DGS avança que há ainda casos sob investigação.

Graça Freitas sublinhou também a importância da vacina e reconhece que está a ser ponderado um alargamento da administração da dose de reforço aos maiores de 50 anos.

“Há indicações para, por precaução, começar a baixar estes grupos etários. Nós estamos muito atentos a estas indicações, sobretudo acima dos 50 [anos]. Será provavelmente o próximo grupo a vacinar com reforços”, disse, apontando essa fase para os meses de janeiro ou fevereiro.

Quanto às crianças Graça Freitas sublinha que a faixa etária dos 0 aos 9 anos é atualmente a mais atingida pela covid-19 “porque não está vacinada”.