OMS alerta para "cocktail tóxico: poucas pessoas vacinadas e testadas"

Num momento em que o mundo está a braços com uma nova variante do SARS-CoV-2, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS) deixou um alerta para um "cocktail tóxico" e perigoso.

"Globalmente, temos um cocktail tóxico [relacionado com] a baixa cobertura de vacinas e testes - uma receita para reproduzir e ampliar variantes. É por isso que continuamos a instar os países a financiar totalmente o ACTAccelerator, para garantir o acesso equitativo a vacinas, testes e terapêuticas em todo o mundo", afirmou Tedros Adhanom Ghebreyesus, na conferência da OMS realizada esta quarta-feira.

Quanto à nova variante, a responsável pela gestão da covid-19 na OMS, Maria Van Kerkhove, disse esperar ter nos próximos dias mais informações sobre a transmissibilidade da Ómicron, já considerada "variante de preocupação".

Ainda assim, Maria Van Kerkhove admitiu que é possível que a Ómicron, identificada pela primeira vez na província de Gauteng, na África do Sul, possa ser mais transmissível do que a variante Delta, atualmente dominante no mundo.

Por saber, reconheceu também a OMS, estão os efeitos da nova variante, não referindo para já se são ou não mais graves do que os provocados pela Delta.

Portugal tem agora 14 casos confirmados da variante Ómicron do SARS-CoV-2, anunciou esta quarta-feira o Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC), falando num total de 59 pessoas infetadas com esta estirpe na Europa.

Numa atualização epidemiológica publicada ao início da tarde, que tem por base dados facultados ao ECDC pelos Estados-membros da União Europeia e Espaço Económico Europeu (UE/EEE) até às 12h (hora de Bruxelas, menos uma em Portugal), esta agência europeia informa que "15 casos adicionais da variante de preocupação Ómicron foram confirmados, elevando o total para 59".

