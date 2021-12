Covid-19: países europeus negoceiam protocolo para retomar voos com África Austral

Os países europeus estão a negociar "um protocolo extremamente reforçado" para poder retomar os voos suspensos com a África Austral devido à variante Ómicron do vírus SARS-CoV-2, recentemente detetada na África do Sul.

O anúncio foi feito esta quarta-feira pelo secretário de Estado francês para os Assuntos Europeus, Clément Beaune, durante entrevista à cadeia de rádio televisão RTL.

Clément Beaune declarou que o seu país vai prolongar até sábado a suspensão dos voos com sete países da África Austral para a preparação desse protocolo em discussão.

O secretário de Estado francês afirmou que a prorrogação desta suspensão de voos dará tempo para negociar as medidas de controlo coordenado que serão aplicadas quando os contactos aéreos forem restabelecidos.

Beaune indicou que serão estabelecidas obrigações de realização de testes antes do embarque e após o avião aterrar no seu destino, bem como períodos de isolamento.

O responsável francês acrescentou que os testes provavelmente serão impostos até mesmo a pessoas vacinadas.

O secretário de Estado francês dos Transportes, Jean-Baptiste Djebbari, declarou, por seu lado, noutra entrevista ao canal de televisão CNews que a reabertura das linhas com estes países da África Austral será feita "de forma muito restrita".

No entanto, Djebbari sublinhou que todos os franceses e residentes em França que se encontrem naquela região poderão ser repatriados.

